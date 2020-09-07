‏أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، نبأ استشهاد ضابط الصف سردار أصلان من قوات المشاة، خلال هجوم على مدينة إدلب شمال سوريا التي تنشر فيها تركيا نقاط مراقبة عسكرية.

وزارة الدفاع التركية أوضحت أن الاستشهاد تم في 06 سبتمبر/ أيلول 2020 نتيجة “هجوم إرهابي مسلح من قبل عناصر إرهابية في إدلب”.

وأشار البيان إلى أنه في البداية تعرض ضابط الصف لإصابة بالغة، نقل على أثرها إلى المستشفى، إلا أنه سقط شهيدًا رغم التدخلات الجراحية.

وأواخر الشهر الماضي تعرضت نقطة عسكرية تركية في في منطقة “مرج زهور” جنوبي مدينة جسر الشغور بمدينة إدلب شمال سوريا لهجوم بسيارة مفخخة مما أسفر عن إصابة جنود.

ويبدو أن السيارة المفخخة كان متوجهة إلى النقطة العسكرية التركية للانفجار فيها وتدميرها لكن تم الرد عليها باستخدام أسلحة متوسطة مما أدى لانفجارها على بعد 20 متر من القاعدة.

وفقد الجيش التركي أواخر شهر فبراير الماضي 33 جنديا في إدلب في هجوم للجيش السوري على أحد مواقع الجيش التركي، وعقب ذلك تم التوصل إلى هدنة في موسكو لا زالت قائمة حتى اليوم، فيما لم يحقق الرئيس التركي وعده بالانتقام للجنود الأتراك وإجبار الجيش السوري على التراجع إلى ما خلف النقاط العسكرية التركية في إدلب.

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