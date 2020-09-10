أنقرة (زمان التركية) – تشير بيانات محرك جوجل إلى تصدر نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة كوجالي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، قائمة الساسة الأتراك الأكثر بحثا خلال شهري مارس/ آذار، وفبراير/ شباط، بينما كانت الصدارة في شهر أغسطس الماضي من نصيب رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش.

جرجرلي أوغلو، المعروف بدفاعة عن الضحايا والمضطهدين من مختلف التيارات والحائز على العديد من الجوائز في هذا المجال، تفوق على العديد من السياسيين وجاء في المرتبة الأولى.

ويأتي جرجرلي أوغلو في مقدمة صفوف المدافعين عن حقوق ضحايا حالة الطوارئ التي أعلنت في تركيا عقب الانقلاب الفاشل في 2016 واستمرت لعامين، حيث كان جرجيلي اوغلو أحد الأكاديميين المفصولين بقرارات حالة الطوارئ.

هذا وتصدر وزير الداخلية، سليمان سويلو، قائمة السياسيين الأقل بحثا خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة.

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