ديار بكر (زمان التركية)- قضت محكمة تركية بسجن البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي رمزية توسون 10 سنوات، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.

الدائرة الخامسة من محكمة الجنايات في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، نظرت ملف قضية محاكمة النائبة البرلمانية رمزية توسون، دون حضورها، وأصدرت خلال الجلسة قرارًا بفرض حظر على مغادرتها البلاد البلاد، على أن يتم إرسال القرار إلى الأمانة العامة للبرلمان والمدير العام لإدارة الشؤون العقابية في وزارة العدل عند صدور حكم نهائي.

النيابة العامة كانت قد وجهت لتوسون تهمة “الدخول إلى الهيكل التنظيمي لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، والمشاركة في الأنشطة التنظيمية للتنظيم بإرادتها وبمعرفتها ورغبتها”.

يذكر أنه في يونيو الماضي أصدرت السلطات قرارا برفع الحصانة عن برلمانيا ينتميان لحزب الشعوب الديمقراطي تم حبسهما، هما ليلى جوفن وموسى فارس أوغللاري.

ولا يزال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرتاش قابعا حتى الآن في السجن منذ نوفمبر 201‪6 عندما تم اعتقالهم رفقة برلمان يين عن الحزب الكردي.

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