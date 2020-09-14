نيوقوسيا (زمان التركية) – أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وعدد من قيادات القوات المسلحة التركية، زيارة مفاجئة إلى شمال قبرص.

جائت الزيارة غير المعلن عنها مسبقا من أجل متابعة فعاليات مناورات عاصفة البحر المتوسط التي تجريها تركيا في سواحل الجزيرة.

الزيارة تأتي عقب سحب تركيا سفينة التنقيب عن الطاقة التي عملت لأسابيع بالقرب من الجزر التابعة لليونان.

رافق خلوصي أكار، رئيس أركان القوات المسلحة ياشار جولار، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزدال، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أكيوز.

وجائت الزيارة بعد ساعات من مغادرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جمهورية قبرص، في زيارة لم يلتقي فيها المسؤلين في شمال قبرص.

وقبل الزيارة تواجد خلوصي آكار قرب جزيرة “ميس” التي زارتها رئيسة اليونان للاحتفال بالذكرى 77 لاستقلال الجزيرة.

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