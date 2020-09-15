أنقرة (زمان التركية) – اكتمل بنسبة كبيرة تشييد أول مسجد للمسلمين في العاصمة اليونانية، أثينا، ومن المقرر افتتاحه رسميا للصلاة في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

واستغرق إنشاء المسجد الواقع في حي فوتانيكوس بمدينة أثينا 14 عاما وأثار انتقادات واسعة داخل اليونان.

وبسبب التظاهرات تم إرجاء بناء المسجد لفترة طويلة.

وتبرعت كنيسة في المنطقة بمساحة 10 فدان من أجل المسجد، في الدولة التي شهدتها تعتنق الغالبية العظمى من سكانها المسيحية الأرثوذكسية.

وفي حديثه مع صحيفة Kathimerini أفاد مسؤول يوناني أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته في يونيو/ حزيران الماضي بالانتهاء من المسجد الأول في أثينا، والذي خصص له 887 ألف يورو من ميزانية الحكومة.

وعلى ضوء هذه التعليمات استمر العمل على توفير الخدمات الأمنية والنظافة والعاملين وإنهاء جوانب النقص الأخرى لإستكمال المسجد وافتتاحه مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

لكن الملفت أن المسجد الذي يقع على مساحة 850 متر مربع ويسع 350 شخص، لم تبنى له مئذنة.

يذكر أن المسئولين الأتراك ردوا على اعتراض نظرائهم اليونانين تحويل متحف آيا صوفيا الذي كان في السابق كنسية إلى مسجد، واتهماهم أنقرة بعدم احترام الأديان، بالقول إن العاصمة اليونانية ليس بها حتى اليوم مسجد للمسلمين، في دليل على رفض أصحاب الأديان الأخرى.

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