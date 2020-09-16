أنقرة (زمان التركية) – زعم النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض مصطفى بالباي، في مقاله اليوم بعنوان “فرصة كبيرة لحزب الخير” المنشور بصحيفة جمهوريت، أن الرئيس رجب أردوغان قد يقنع رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، بالانضمام لتحالف الجمهور الحاكم، من خلال حيلة ما.

ووصف بالباي موقف حزب الخير بالمثير إلى حد كبير؛ نظرا لأن حزب الخير هو حزب يقع في مفترق سياسي حيث يرغب حزب العدالة والتنمية في ضمه إلى صفوف تحالف الجمهور الحاكم ويرغب الحركة القومية في إعادة رئيسته أكشينار إلى صفوفه ويهتم حزب الشعب الجمهوري ببقائه في تحالف الشعب المعارض ويسعى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي للتحالف معه أيضا.

وأكد بالباي أن أكشينار تتمتع بالخبرة في العمل المدني مع النشاط في السياسة باعتبارها شخصية سبق أن شغلت منصب وزير الداخلية ورحلت عن حزب العدالة والتنمية في مرحلة التأسيس وشغلت منصب نائب رئيس البرلمان عن حزب الحركة القومي، مشيرا إلى دعوة بهجلي لها للعودة إلى حزب الحركة القومية ودعم أردوغان لدعوة بهجلي هذه.

أردوغان مستعد لتلك الخطوة أيضا

وذكر بالباي أنه رغم أن أكشينار ردت على تحالف أردوغان وبهجلي بالرف، إلا أن “سياسة أردوغان ليست قائمة على الاستسلام بسهولة، إذ يبدو أنه مستعد لاتخاذ إجراءات ستعطي انطباع بالرغبة في العودة إلى النظام البرلماني وذلك لدفع أكشينار للانفصال عن تحالف الشعب المعارض”.

يذكر أن ميرال أكشنار انتقدت في عدة مناسبات نظام الحكم البرلماني الذي انتقلت له تركيا في منتصف عام 2018 وقالت إن استطلاعات الرأي التي يجريها حزبها باستمرار تشير إلى زيادة عدد المؤيدين للعودة إلى نظام الحكم البرلماني.

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