إدلب (زمان التركية)ــ قالت وزارة الدفاع التركية إن إحدى نقطاط المراقبة التركية في إدلب شمال سوريا تعرضت اليوم الأربعاء تعرضت لهجوم من قبل عناصر تتبع النظام السوري.

وزارة الدفاع قالت إن عناصر ترتدي زيا مدنيا اقتربوا من 7 نقاط مراقبة تركية وهاجموا نقطة المراقبة رقم 7 في إدلب.

وتقع نقطة المراقبة رقم 7 الواقعة في بلدة “تل الطوقان” شرق إدلب.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب “اقتربت بعض المجموعات ذات المظهر المدني، بتوجيه من نظام الأسد، من نقاط المراقبة الخاصة بنا 3،4،5،6،7،8 و 9 في منطقة خفض التصعيد في إدلب ، وهاجمت نقطة المراقبة رقم 7 ، وتفرقوا بعد الإجراءات المتخذة”.

وبات عدد كبير من نقاط المراقبة التركية في منطقة خفش التصعيد التي أقرتها اتفاقات أستانا محاصرة من قبل الجيش الحكومي السورية بعدما وسع سيطرته في إدلب منذ مطلع هذا العام.

يأتي ذلك بعد يومان من هجوم نفذه ملثمون يستقلون سيارتين بدون لوحات استهدف سيارة تتبع الهلال الأحمر مسفرًا عن مقتل أحد عناصر الهلال الأحمر في منطقة الباب، فضلاً عن إصابة آخر.

وفي السادس من الشهر الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية، “استشهاد ضابط الصف سردار أصلان من قوات المشاة”، خلال هجوم على مدينة إدلب. وأواخر الشهر الماضي تعرضت نقطة عسكرية تركية في في منطقة “مرج زهور” جنوبي مدينة جسر الشغور بمدينة إدلب شمال سوريا لهجوم بسيارة مفخخة مما أسفر عن إصابة جنود.

يشار إلى أنه عقب هجوم للجيش السوري على إدلب سقط فيه 33 عسكريا تركيا أواخر فبراير الماضي، توصل الجانبان التركي والروسي لاتفاق موسكو في 5 مارس الذي سمح بتسيير دوريات روسية تركية مشتركة على طريق M4 فيما منع المعاضين السوريين من العودة إلى المناطق التي سيطر عليها حديثا الجيش السوري في إدلب بعد أن كان الرئيس رجب أردوغان هدد الجيش السوري إما بالتراجع أو تدميره.

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