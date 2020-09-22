أنطاليا (زمان التركية)ــ قالت صحيفة يني شفق التركية الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، إن سفينة الأبحاث الزلزالية أورتش رئيس غادرت ميناء أنطاليا.

وفق التقرير فإن السفينة تبحر داخل خليج أنطاليا في البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن الوحدات البحرية التي كانت ترافق أوروك ريس رست في الميناء.

وقالت تركيا إن عودة السفينة إلى ميناء أنطاليا كانت من أجل “الصيانة والإمدادات” ، متحدية التقارير التي تفيد بأنها كانت خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر في شرق البحر المتوسط.

يذكر أن نشاط سفينة أوروتش رئيس للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط تسبب على مدار أكثر من شهر في تصاعد التوترات بين تركيا واليونان.

وبعد عودة السفينة يوم 13 سبتمبر إلى أنطاليا، قالت وزارة الطاقة إن السفينة تخضع للصيانة، فيما اعتبرت أثينا في وقت سابق سحب السفينة خطوة للتهدئة في شرق المتوسط، بعد عقوبات توعد الاتحاد الأوروبي بفرضها على أنقرة خلال قمته التي ستعقد الخميس القادم إذا لم توقف التوترات مع اليونان.

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