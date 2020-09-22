إسطنبول (زمان التركية) – أعلن نادي فنربخشه التركي رسميًا عرضه لضم مهاجم نادي الزمالك المصري مصطفى محمد.

وعرض النادي التركي على نظيره المصري ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، مقابل 2.5 مليون يورو، مشيرًا إلى أن المفاوضات مستمرة بعد رفض نادي الزمالك العرض.

نادي فنربخشه كان قد بدأ خطة لتجديد الدماء في فريقه الأول لكرة القدم، من أجل استعادة بطولاته مرة أخرى، والحصول على لقب الموسم الجديد 2020-2021.

الصحف التركية أوضحت أن نادي الزمالك رفض عرض النادي التركي بسبب تمسكه باللاعب استعدادًا لمباريات البطولة الأفريقية.

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