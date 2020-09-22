‏نيويورك (زمان التركية) – دعا مقرر منظمة الأمم المتحدة الخاص باستقلالية القضاة والمحامين، ديجو جارسيا صايان، في خطاب لحكومة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى إجراء تعديلات دستورية، تضمن توافق مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا مع المعايير الدولية.

ديجو جارسيا صايان أعرب في خطابه عن القلق من آثار موجة اعتقال القضاة والمدعين العامين والمحامين في تركيا، وفصلهم من العمل، في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.

وطالب المقرر الأممي حكومة حزب العدالة والتنمية بإجراء تعديلات دستورية من أجل ضمان توافق مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا مع المعايير الدولية والعالمية المتعارف عليها، وضمان استقلاليتهم.

والشهر الماضي دعا الاتحاد الأوروبي تركيا لإجراء إصلاحات حقيقية لسد الثغرات في نظامها القضائي على خلفية وفاة المحامية التركية ايبرو تيمتيك، والتي كانت تخوض إضرابا عن الطعام منذ 238 يوماً، للمطالبة بمحاكمة عادلة.

–