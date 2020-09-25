ترجيح فرضية الإرهاب بهجوم باريس.. و5 معتقلين جدد

وأصيب 4 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة في الهجوم، وفقا لمراسلة “سكاي نيوز عربية”، فيما قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن الهجوم وقع بسكين.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بتنفيذهما الهجوم بالسلاح الأبيض، إلى جانب 5 أشخاص آخرين يرجح أن لهم علاقة بالحادث.

وشهد مقر صحيفة “شارلي إبدو” في يناير 2015، هجوما ارهابيًّا قاده ملثمون، وأدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين، معظمهم من فريق التحرير.

ويأتي حادث الطعن الجديد بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الأول على مقر “شارلي إبدو”.