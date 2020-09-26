أنقرة (زمان التركية)ــ يلتقي فريقا فنربخشة وغلطة سراي يوم الأحد، في الأسبوع الثالث من الدوري التركي الممتاز.

وعلى مدار 26 عامًا الأخيرة التقى الفريقان في 54 مباراة بالدوري، فيما بدأ الفريقان اللعب مع بعضهما منذ 111 عاماً.

ستُلعب المباراة فى ستاد Türk Telekom بدون جمهور بسبب فيروس كورونا.

سيدير ​​الحكم علي بالابييك الديربي الذي سيبدأ في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، وسيتم بث المباراة مباشرة على قناة beIN Sports HD 1.

بدأ غلطة سراي الموسم بشكل جيد وهزم غازي عنتاب 3-1 وميديبول باشاك شهير 2-0 في أول مباراتين بالدوري الممتاز. وتغلب الفريق على فريق نيفتشي الأذربيجاني 3-1 في الجولة الثانية وفريق هاجدوك سبليت الكرواتي 2-0 في الجولة الثالثة في تصفيات الدوري الأوروبي.

سيحاول غلطة سراي، الفائز بالمباريات الرسمية الأربع التي خاضها، الاستمرار في طريقه دون أي خسارة وإبقاء فنربخشة برصيد 3 نقاط.

من ناحية أخرى، هزم فنربخشة كايكور ريزي سبور 2-1 في الأسبوع الأول من الدوري، وتعادل مع أتاكاش هاتايس سبور في الأسبوع الثاني.

ولن يتمكن لاعب غلطة سراي المصاب إمري أكبابا من اللعب في الأسبوع الأخير من موسم الدوري الممتاز.

وسيتضح وضع مارسيلو ساراتشي، الذي تعرض لإصابة في عضلة الفخذ في مباراة ميديبول باشاك شهير، بعد آخر جلسة تدريبية ستقام اليوم.

غلطة سراي أظهر أداءً فعالاً في الهجوم والدفاع في المباريات التي خاضها حتى الآن.

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