باكو (زمان التركية)ــ أعلن الجيش الأذربيجاني سقوط قتلى وجرحي مدنيين في أربع محافظات بهجوم للجيش الأرمينيني فجر اليوم الأحد.

وفتح الجيش الأرمني نيران المدفعية وقذائف الهاون على مواقع الجيش الأذربيجاني والمستوطنات المدنية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم إن القوات “المسلحة الأرمينية قصفت في الساعة 06:00 في 27 سبتمبر بشكل مكثف مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية والمناطق الأذربيجانية بالأسلحة الثقيلة والمدفعيات.

وذكرت الدفاع أن القصف استهدف محافظات تارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل.

وكشفت أنه سقط مدنيين قتلى وجرحى، وسيعلن عدد الضحايا بعد التدقيق.

وفي حديث للشعب قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: “دماء شهدائنا لن تبقى على الأرض. لقد دمرنا الآليات العسكرية التابعة للجيش الأرمني. وتحاول أرمينيا الاستيطان في أراضينا المحتلة بشكل غير قانوني”.

أضاف علييف “لدينا شهداء وجرحى نتيجة الهجوم الذي شنته أرمينيا. نحن ندافع عن أرضنا. قره باغ لنا وقره باغ أذربيجانية”.

كما أعلن الجيش الأذربيجاني أنه شن هجوما معاكسا على طول خط الجبهة “لردع هجوم العدو وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين”. وفق وكالة أذرتاج.

وقالت الوكالة إن طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية سقطت ولكن طاقمها على قيد الحياة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الاذربيجاني انار ايوازوف قال للصحفيين إن “اتجاهات تارتار – آغدام وفضولي – جبرائل من خط الجبهة تشهد اشتباكات عنيفة ويسكت الجيش الاذربيجاني مواقع نيران العدو باستخدام قوات الصواريخ والمدفعيات والمدرعات والطيران وغيرها من تشكيلات الجيش”.

أضاف “اتخذت قيادة الجيش الأذربيجاني قرارا لشن الهجوم المضاد على طول خط الجبهة لردع هذا الاستفزاز العسكري ولتوفير امن وسلامة السكان المدنيين القاطنين قرب خط الجبهة”.

وزعم أنه “قتل عدد كبير من جنود العدو وتم تدمير منشآت عسكرية ومدرعات في خط الجبهة وفي عمق خط الجبهة. وتم تدمير 12 منظومة الصواريخ “اوسا” الأرمينية”.

وحول تفاصيل سقوط الطائرة، قال “تعرضت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية للنيران ولكن طاقمها استطاع توجيها نحو الجانب الاذربيجاني من خط الجبهة وطاقمها على قيد الحياة”.

وأدانت اليوم وزارة الخارجية التركية، هجمات الجيش الأرمني.

المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي أكسوي، قال في بيان: “ندين بشدة الهجوم الأرمني الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين”. أضاف أكسوي “الهجمات، أظهرت أرمينيا مرة أخرى أنها أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأشار أكسوي إلى أن القوات المسلحة الأرمنية انتهكت وقف إطلاق النار هذا الصباح، وأشار أكسوي إلى ما يلي:

“ستستخدم أذربيجان بالطبع حقها في الدفاع عن النفس لحماية شعبها وسلامة أراضيها. وفي هذه العملية، فإن تركيا ستقدم الدعم الكامل لأذربيجان”.