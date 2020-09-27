آيدين (زمان التركية) – قامت السلطات التركية بإخلاء 90 منزلًا في ولاية آيدن، أمس السبت، بسبب كثافة النيران التي اندلعت في منطقة الغابات بمدينة سوكه، والتي زادت شدتها وانتشارها بفعل الرياح.

مديرية مناطق الغابات في مدينتي أزمير وموغلا دفعتا بعدد 5 طائرات مروحية و2 طائرة إطفاء و30 سيارة إطفاء و10 خزانات مياه و4 جرافات، في محاولة منها للسيطرة على الحريق المستمر في الانتشار بين شجار الزيتون.

قائم مقام مدينة سوكه، سونير زايباك، أوضح أن شدة الرياح تتسبب في انتشار وتأجج الحرائق، مؤكد أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق عن طريق الجو والبر.

وقال والي أيدين حسين أكسوي إنه تم إخلاء نحو 90 منزل في حي ياني دوغان، من أجل ضمان عدم تأثرهم من انتشار الدخان. وذكر أن الرياح القوية تزيد من سرعة انتشار الحريق.

ومؤخرا حمل المدير العام للغابات بكير كاراكابي المواطنين 90 بالمئة من حرائق الغابات التي تشهدها تركيا.

كاراكابي قال إن حرائق الغابات، خاصة خلال فصل الصيف تقع في الأصل بسبب عامل بشري، وأضاف: “90 في المائة من النشاط البشري يتسبب في حرائق الغابات في تركيا، 10 في المائة من الحرائق تعود لأسباب طبيعية”.

وذكر أن الحراق المسئول عنها أشخاص يكون 6 في المائة متعمدا، و84٪ بسبب الإهمال.

وأوضح كركابي، أنه من الأمثلة على حالات الإهمال، تنظيف نفايات الحقول بالنار، وإلقاء أعقاب السجائر أو أعواد الثقاب التي لا تزال مشتعلة، ومغادرة مكان الشواء دون إطفاء النيران، وأشار إلى أن الوعي بحرائق الغابات مهم للغاية.

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