أنقرة (زمان التركية)ــ زعم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن تركيا نقلت مقاتلين إلى أذربيجان، التي تشهد حاليا هجومًا عسكريا من جارتها أرمينيا.

وعلى غررار نقل المرتزقة إلى ليبيا، قال المرصد السوري إن دفعة من المقاتلين السوريين الذين وصلوا تركيا قبل أيام قادمين من عفرين شمال سوريا، وصلوا اليوم أذربيجان، وأن “دفعة أخرى” من المقاتلين في الطريق إلى أذريبجان.

وأعلنت أذربيجان فجر اليوم تعرضها لهجوم أرمني يستهدف أربع محافظات، وفي وقت لاحق أعلن البرلمان الأرمني “حالة الحرب”.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيدية تزعم وجود مقاتلين سوريين في أذربيجان.

#فيديو مجموعات المرتزقة السوركيين ( ميليشيات الجيش الوطني السوري ) الذين شحنتهم أنقرة الى اذربيجان وهم يتوجهون الى جبهات #اذربيجان #ارمينيا لمساندة الجيش الاذري الشيعي وسط تكبيرات وهتافات ! pic.twitter.com/qKgr5k2cr5 — Syria Post سوريا بوست (@syriapostnew1) September 27, 2020

وكان المرصد السوري نشر السبت الماضي أن أنقرة نقلت أكثر من 300 مقاتل من الفصائل الموالية لها، غالبيتهم العظمى من فصيلي “السلطان مراد والعمشات”، من بلدات وقرى بمنطقة عفرين شمال غرب حلب، بهدف إرسالهم إلى أذربيجان لحماية المواقع الحدودية هناك.

وقال المرصد إن المقاتل يتلقى راتب شهري “يتراوح بين الـ 1500 إلى 2000 دولار أميركي”.

وكان وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، اتهم تركيا، خلال زيارته إلى القاهرة في 13 سبتمبر الجاري بنقل مرتزقة إلى أذربيجان.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن تعداد المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 8500 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

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