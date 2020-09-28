باكو (زمان التركية) – تبادلت اذربيجان وأرمينيا الاتهامات بقصف المناطق المدنية، في هجوم بدأه الجيش الأرمني فجر أمس الأحد.

أذربيجان أعلنت أنها ستتقدم بشكوى ضد أرمنيا أمام العديد من المنظمات الدولية من بينها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

فيما قالت أرمينيا إنها ستتوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لتقديم شكوى ضد جارتها أذربيجان على خلفية الاشتباكات العنيفة التي شهدتها منطقة قره باغ الحدودية المتنازع عليها، واتهمتها بقصف اربع محافظات والسبب بسقوط ضحايا مدنيين وعسكريين.

وطالبت أرمنيا في شكواها أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بإلزام أذربيجان بوقف قصف المنشئات المدنية.

وقال ممثل أرمنيا في منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أرمنيا طلبت تطبيق تدابير مؤقتة في وجه أذربيجان، وخاصة إلزامها بوقف قصف المنشئات المدنية، وكذلك إلزامها بتجنب هجماتها التي تستهدف المدنيين والمناطق السكنية والمنشئات المدنية”.

أما النيابة العامة في أذربيجان فقد أوضحت أنها ستتقدم بشكوى أمام العديد من المؤسسات الدولية من بينها مجلس الأمن الدولي من أجل تشكيل محكمة دولية خاصة بشأن أرمنيا.

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