أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، المجتمع الدولي إلى منع تدخل الرئيس التركي، رجب أردوغان، في الصراع القائم مع أذربيجان في منطقة قرة باغ الجبلية.

وكان أردوغان قد جدد بالأمس دعمه السلطات الأذربيجانية على خلفية القصف الذي نفذته أرمينيا صباح الأحد بامتداد الشريط الحدودي الفاصل بينها وبين أذربيجان.

كذلك أعلن وزير الدفاع التركي خاوصي أكار في اتصال أمس مع نظيره الأذربيجاني دعمه الجيش الاذري.

نتائج مدمرة!

وعقب إعلان أنقرة دعمها لباكو صرح رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن موقف تركيا قد يسفر عن نتائج مدمرة في منطقة القوقاز الجنوبية والمناطق المجاورة.

وعبر تويتر نشر أردوغان تغريدة وصف خلالها الخطوة الأرمينية بالتهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة مؤكدا على دعم تركيا للأشقاء الأذربيجانيين ضد أرمينيا.

وأجرى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف للتباحث حول الأمر.

هذا وتشارك تركيا ضمن مجموعة مينسك التي تشكلت ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف حل الأزمة القائمة في منطقة قرة داغ الجبلية.

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