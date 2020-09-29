موسكو (زمان التركية) – دعا الكرملين لوقف العمليات العسكرية بين أرميينا وأذربيجان بشكل فوري.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين: “نحن نواصل متابعة الأمر عن كثب. ونرى أنه من الضروري إنهاء الأنشطة العسكرية بشكل فوري، وضرورة حل الأزمة بالطرق السياسية والدبلوماسية”.

وأكد على أن الأهم الآن وقف العمليات والأنشطة العسكرية وليس إثبات من هو المحق ومن هو المذنب، مؤكدًا أن روسيا قد تستخدم نفوذها من أجل حل الأزمة، بفضل علاقاتها وموقفها المتوازن في الأزمة.

وأوضح أن تركيا وروسيا على تواصل بشأن الأزمة، على مستوى وزراء الخارجية، مشيرًا إلى أنه إذا لزم الأمر قد يتم التواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظير الأذري إلهام عليف.

وتحظى أرمينيا بدعم روسي غير معلن على عكس تركيا التي تجاهر بدعمها أذربيجان.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفهانيسان، قال إن قواته ستستخدم أسلحتها الثقيلة على الجبهة في وجه أذربيجان بما في ذلك الطائرات الهجومية وأنظمة صواريخ إسكندر روسية الصنع، في حال تدخل تركيا.

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