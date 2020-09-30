أنقرة (زمان التركية) – علّق رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، على الحزمة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق.

وعبر تويتر نشر كليجدار أوغلو تغريدة وجه خلالها لوزير المالية برات ألبيراق انتقادات لاذعة.

أوضح كليجدار أوغلو أنه يترقب منذ خمسة أيام ما سيطرحه ألبيراق خلال الحزمة الاقتصادية الجديدة هذه، بعد أن ثبت فشل الحزمة الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في عام 2018 والتي كانت قائمة على خفض معدلات الفائدة، قائلا: “كان من المنتظر أن تنخفض معدلات التضخم وترتفع قيمة الليرة ويتراجع الدولار واليورو وتتزايد الاستثمارات وتتراجع معدلات البطالة عند خفض أسعار الفائدة -في 2018-، بل وتم عزل رئيس البنك المركزي من منصبه لامتناعه عن خفض سعر الفائدة. ما حدث كان عكس المتوقع تماما، إذ ارتفعت معدلات التضخم وتراجعت الليرة أمام الدولار واليورو وتراجعت الاستثمارات وارتفعت معدلات البطالة”.

هذا وزعم كليجدار أوغلو أن الحقبة الاقتصادية الجديدة تعكس ترنّح تركيا مفيدا أن السلطة الحالية عاجزة عن إدارة البلاد.

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