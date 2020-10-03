(زمان التركية) – أعلنت السلطات في تركيا عن اعتقال 51 مشتبهاً بهم، من بينهم مسؤولون حكوميون، في عملية فساد مالي وإداري بقطاع الإنتاج الحيواني، شملت 11 ولاية مقرها ديار بكر.

وجاء في البيان الصادر عن ولاية ديار بكر، أنه بتوجيه من مكتب النائب العام في ديار بكر، فتحت مديرية مكافحة التهريب والجريمة المنظمة تحقيقا في جرائم “الاحتيال المشروط ” و “تزوير الوثائق الرسمية” و “تجارة المواد الغذائية الفاسدة أو المعدلة”.

ومن بين الموقوفين، وجهت السلطات إلى 14 موظفًا عامًا تهم ارتكاب مخالفات فيما يخص تغذية المواشي، وطرح والتوسط في إدخال أغذية حيوانية من شأنها الإضرار بالصحة البشرية والعامة، مما تسبب في خسارة المؤسسات العامة لما يقرب من 11 مليون ليرة وفقًا للنتائج الأولى.

ووفق بيان تم التعرف على 77 مشتبهاً، وتم تنفيذ عمليات متزامنة في ولايات ديار بكر وشانلي أورفا وماردين واسطنبول وسكاريا وأرزروم وأغري وباتمان وبورصة وإيلازيغ وقونية.

وأسفر ذلك عن اعتقال 51 مشتبهاً بهم، و234 جواز سفر للحيوانات، و 2000 210 بطاقات حيوانات غير مستخدمة، و 2000 936 بطاقات حيوانات مفككة، وعدد كبير من المواد الرقمية، والوثائق المتعلقة بإرسال الحيوانات، والشيكات والسندات الإذنية، و 6 جداول أعمال، وتم ضبط 3 مسدسات غير مرخصة و بندقيات رماية فارغة، و435 ألف ليرة تعتبر متحصلة من الجرائم، والجهود مستمرة في اعتقال 26 مشتبهاً بهم.

جدير بالذكر أن تركيا حلت بالمركز 78 عالميا ضمن مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد في عام 2019، وأشار تقرير المنظمة الصادر إلى الارتفاع مجددا فى معدل الفساد داخل تركيا، وتراجع تصنيفها من “دولة شبه حرة” إلى “دولة غير حرة”.

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