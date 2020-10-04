أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير رقابي أصدره ديوان المحاسبة التركي عن تجاوزات في وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية.

تقرير ديوان المحاسبة التركي لعام 2019 كشف أن 95 ألفًا و917 شخصًا حصلوا على رواتب شهرية كإعانة إعاقة من الحكومة، بالرغم من عدم وجود أي تقارير مسجلة على منظومة وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، تثبت حالتهم الصحية.

وأشار التقرير إلى أن الرواتب الشهرية المخصصة لذوي الإعاقة مقابل الرعاية المنزلية، دفعت لأشخاص غير مسجلين في قاعدة بيانات تقرير لجنة صحة المعاقين التابعة لوزارة الصحة، وآخرين مسجلين كمعاقين ولكنهم ليسوا من أصحاب الإعاقات الكاملة.

ديوان المحاسبة كشف وجود تلاعب وفساد في تخصيص رواتب ذوي الإعاقة خلال عام 2019.

التقرير أوضح أن 22 ألفًا و49 شخصًا، إعاقتهم أقل من 40%، لكن حصلوا رغم ذلك على رواتب شهرية كإعانة، بالمخالفة للوائح.

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