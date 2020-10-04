(زمان التركية)ــ أعلن رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، أن السلطات المختصة في بلاده بدأت تحقيقات حول الادعاءات المنتشرة عن استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية المباعة إلى تركيا بالحرب المشتعلة بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره داغ.

ترودو قال في تصريحاته: “وزير الخارجية فرانسوا فيليب شامبين بدأ تحقيقًا بشأن المعدات العسكرية الكندية المباعة إلى تركيا”.

الحكومة الكندية كانت قد سمحت لشركة “L3Harris Wescam” بتصدير أنظمة تهديف ورؤية ليلية، لشركة تركية منتجة للطائرات المسيرة التركية.

الادعاءات المنتشرة في الفترة الأخيرة تشير إلى أن الجيش الأذربيجاني استخدم طائرات مسيرة تركية من إنتاج شركة بايكار التركية.

مجموعة التحكم في السلاح الكندي، أوضحت أن الصورة التي يتداولها الجيش الأذربيجاني من ساحة المعركة جوًا، تم التقاطها من طائرات مسيرة مجهزة بأنظمة تصوير واستهداف من إنتاج شركة “L3Harris Wescam” الكندية.

ودعا رئيس وزراء كندا جاستين ترودو لحل أزمة قره داغ بين أذربيجان وأرمينيا بالحوار وليس بالحرب، قائلًا: “من المهم للغاية دائمًا احترام توقعات كندا بشأن عدم انتهاك حقوق الإنسان”.

الخبراء والمسؤولون الكنديون يؤكدون أن الحكومة الكندية قد تلجأ إلى فرض حظر تصدير السلاح إلى تركيا في حالة التأكد من صحة المعلومات المتداولة في هذا الشأن.

يذكر أن صادرات كندا من الأسلحة إلى تركيا لعام 2018 بلغت 87 مليون دولار كندي.

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