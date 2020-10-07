واشنطن (زمان التركبة) ذكرت وكالة بلومبرج أن تركيا تخطط لاختبار بطاريات منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية S-400، خلال الأسبوع المقبل.

معلومات وكالة بلومبرج أوضحت أن عملية الاختبار لبطاريات الصواريخ الروسية ستتم على سواحل البحر الأسود، إلا أنه لن يتم تنشيط البطاريات بشكل فعلي في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع التركية لم تعلق حتى الآن.

يشار إلى أن بعض المواقع المتخصص في المعلومات العسكرية وبعض مواقع الأخبار نشرت صورًا ملتقطة لمنظومة الصواريخ التي اشترتها تركيا من روسيا، وقالت إن ذلك تم خلال توجهها إلى مدينة سينوب، الواقعة في أقصى شمال تركيا.

تركيا كانت قد حصلت على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S-400، خلال العام الماضي، بعد أن وقعت الاتفاق مع روسيا في عام 2017 مقابل 2.5 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي تسبب في أزمة سياسية ودبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تتمتع تركيا بعضويته.

حسب التصريحات الرسمية، كان من المقرر أن يتم تفعيل وتنشيط المنظومة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالن، صرَّح أنه قد تم تأجيل تنشيط المنظومة بسبب أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي فسره البعض على أنه اتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عدم تفعيل المنظومة مقابل عدم تطبيق عقوبات على تركيا.

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