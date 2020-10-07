بروكسل (زمان التركية) – وجه المجلس الأوروبي انتقادات حادة إلى تركيا فيما يتعلق بالمعايير الديموقراطية وسيادة القانون، معتبرا أن الوضع لم يتغير في تركيا وكأن حالة الطوارئ مستمرة.

وأكد المجلس الأوروبي في تقريره “استراتيجية التوسع 2020” الذي يتناول الأوضاع في الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، أن تركيا تشهد تراجعًا كبيرًا من ناحية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، معتبرًا ذلك عنصرًا يبعدها عن فرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويبقيها “شريكًا مهمًّا” لكنها غير مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد.

التقرير أكد أن تركيا تسجل تراجعا في العديد من الملفات، على رأسها حرية الصحافة وحرية التعبير واستقلال القضاء وسيادة القانون والحقوق الأساسية والديمقراطية والإصلاحات، على عكس المطلوب منها لاستناف مفاوضات الانضمام للاتحاد.

وأشار التقرير إلى أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي زادت تدهورًا بسبب التطورات التي تشهدها كل من سوريا وليبيا في الفترة الأخيرة، وكذلك سلط الضوء على قرارات العقوبات التي قد يتم توقيعها على تركيا بسبب سياساتها وتحركاتها في منطقة شرق المتوسط.

وأكد التقرير أن الأوضاع في تركيا لم تتغير، حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ في يوليو/ تموز 2018، بعد أن استمرت لمدة عامين تقريبًا، مشددًا على أن الأوضاع في تركيا ازدادت سوءًا من حيث تعرض الحقوق الأساسية والديمقراطية لضربات موجعة خلال العامين الأخيرين.

كما لفت التقرير إلى أن تركيا تشهد استقطابا سياسيا، في انعدام الحوار داخل البرلمان، فضلًا عن القضاء على استقلالية مؤسسات الدولة، منتقدًا إقدام الحكومة على تعيين وصاة على 47 بلدية بعد عزل رؤسائها المنتخبين عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

كما انتقد التقرير “تسييس” المؤسسات التي من المفترض أن تكون مستقلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي التركي لا يتمتع باستقلالية وإنما يتحرك وفق قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية رجب أردوغان.

كما أكد التقرير أن تركيا لم تحقق أي تقدم يذكر فيما يتعلق بمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن النظام التركي لم يغير المؤسسات التي تتلاعب في تحقيقات الفساد من خلال استغلال الثغرات القانونية.

من جانبها هاجمت وزارة الخارجية التركية المجلس الأوروبي، واتهمته بالازدواجية والانحياز وعدم الموضوعية، بعد مطالبته تركيا بإصلاح عدة ملفات أبرزها النظام القضائي وتفعيل سيادة دولة القانون، والفصل بين السلطات والسماح بحرية التعبير والصحافة.

الخارجية التركية قالت تعليقا على تقرير استراتيجية التوسيع 2020، الذي يؤكد تراجع تركيا في مختلف المجالات وابتعادها عن معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي: “تقرير المجلس عن تركيا لهذا العام، يعكس أنهم تسيطر عليهم أحكام مسبقة، وفكرهم غير البناء، ويستخدمون معايير مزدوجة”.

الخارجية التركية هاجمت التقرير واعتبرت أنه يحتوي على أحكام مسبقة وبعيد تمامًا عن الأفكار البناءة ويعكس ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التقرير تجنب الحديث عن عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته ومسؤولياته.

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