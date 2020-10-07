عمان (زمان التركية)ـــ في حال كنت تعاني من اضطرابات في المزاج مثل الاكتئاب والقلق عليك بقراءة هذا المقال من موقع (ويب طب)، لتتعرف على أهم الأطعمة التي تعزز من صحتك النفسية والتي قد تشعرك بالسعادة.

إن كنت تعاني من التوتر أوالقلق أو الاكتئاب عليك بتناول الأطعمة التي تحتوي على هرمون السيروتونين. يمكن الحصول على هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة من خلال الأطعمة التالية والتي تعمل على تحسين مزاجك.

ما هو السيروتونين؟

هنالك العديد من الأطعمة الغنية بهرمون يسمى السيروتونين (serotonin)، والذي يتكون من الحمض الأميني تربتوفان (Tryptophan): وهو عبارة عن أحد الأحماض الأمينية التي تعمل على رفع معدل السيروتونين( Serotonin) في الجسم.

التربتوفان يلعب دوراًرئيسياً بالتحكم في الحالة النفسية حيث يقوم بافراز هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة.

تتواجد مادة السيرتونين في العديد من أنسجة الجسم، خصوصا في الدم، وجدار الأمعاء والجهاز العصبي المركزي.

يعتقد اليوم أن الإخلال بتوازن السيروتونين في الجهاز العصبي قد يسبب مجموعة متنوعة من الأمراض، مثل الاكتئاب، القلق، اضطرابات الأكل، الصداع النصفي وغيرها.

أهم الأطعمة التي تعزز صحتك النفسية

إليك قائمة بالأطعمة التي تحتوي على مادة السيروتونين والتي تعزز من صحتك النفسية:

1.البيض

يحتوي البروتين المتواجد في البيض بشكل كبير على مستويات بلازما الدم من التربتوفان، وهي عبارة عن جزيئات أساسية في بناء الهرمونات.

وفقاً لاخر الدراسات تبين أن عليك الاحتفاظ بصفار البيض لأنه غني للغاية بالتربتوفان، والتيروزين، والكولين، والبيوتين، أوميغا 3 الأحماض الدهنية وغيرها من العناصر الغذائية ذات الفوائد الصحية العديدة.

2. الجبن

الجبن هو مصدر اخر غني بالتربتوفان، ويعتبر من أكثر المغذيات اللذيذة.

يمكنك المزج بين جبن الشيدر مع البيض والحليب، والتي تعد أيضا مصادر جيدة من التربتوفان.

3. الاناناس

هو مصدر رئيسي للبروميلين (bromelain): وهو إنزيم يساعد في استرخاء العضلات ويعمل على التخفيف من التقلصات والالام.

وفقا لبعض البحوث تبين أن البروميلين ايضاً يعمل على التقليل من الاثار الجانبية للعلاج الكيميائي، وكذلك يساعد على قمع السعال.

4.السلمون

السلمون هو أحد أفضل المصادر الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية الضرورية للجسم والتربتوفان.

السلمون يعمل على مساعدة جسمك للتماثل للشفاء بعد الاصابة، والحماية من هشاشة العظام والحفاظ على كتلة العضلات خلال فقدان الوزن.

كما أن السلمون له فوائد غذائية أخرى مثل المساعدة على توازن الكولسترول، وخفض ضغط الدم كونه مصدرا للأحماض الدهنية أوميغا 3.

5.المكسرات والبذور

جميع المكسرات والبذور تحتوي على التربتوفان.

فقد أظهرت الدراسات أن تناول حفنة من المكسرات يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي. كما أنها تعتبر مصدراً أساسي للألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

طرق أخرى لتعزيز السعادة

إليك طرق تساهم في تعزيز مستويات السيروتونين في الجسم إلى جانب النظام الغذائي:

ممارسة التمارين الرياضية: أظهرت الأبحاث أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يكون لها اثاراً مضادة للاكتئاب.

أشعة الشمس: هو علاج مشترك للاكتئاب الموسمي أو اكتئاب الشتاء وهو نوع من الاكتئاب يظهر في فصل الشتاء بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم وانخفاض مستوى السيروتونين. تبين الأبحاث أن هنالك علاقة واضحة بين التعرض للضوء الساطع و مستويات السيروتونين، فهي تساعد في الحصول على نوم أفضل، وتحسين المزاج.

الإيجابية: اخر الأبحاث توصلت إلى أن مواجهة مصاعب الحياة اليومية بإيجابية، من الممكن أن يزيد بشكل كبير من مستويات السيروتونين الخاص بك.

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