أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق “عمليات الخريف والشتاء” التي تستهدف من خلالها تنفيذ أكثر من 7 آلاف هجوم ضد حزب العمال الكردستاني.

الوزارة قالت إن العملية هدفها “قطع جميع قنوات الإمداد اللوجيستية للمنظمة الإرهابية الانفصالية بعمليات تستند إلى المعلومات الاستخباراتية، لمنع التمركز في الشتاء وضمان استسلام أعضاء المنظمة”.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة فإن العمليات ستستمر حتى 15 أبريل ويشارك بها عناصر قوات الدرك والعمليات الخاصة لقوات الدرك والعمليات الخاصة للشرطة وحراس الأمن.

خلال هذه الفترة، “سيتم تنفيذ 7 آلاف 424 عملية مخطط لها، بما في ذلك العمليات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم”. وفق البيان.

وكانت الداخلية أعلنت أن “عمليات الربيع والصيف” التي نفذتها بين 15 أبريل و 30 سبتمبر، أسفرت عن “تحييد 346 من أعضاء التنظيم الإرهابي، بما في ذلك 145 إقناع واستسلام وأسر”. وفق وكالة الأناضول.

من جانب آخر، تتهم دول المنطقة تركيا باستغلال ورقة الإرهاب، التي تمثلت بشكل رئيسي في الحرب على حزب العمال الكردستاني، للتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها العراق وسوريا، حيث تنفذ تركيا عمليات عسكرية خارج حدودها.

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