‏إسطنبول (زمان التركية) – جائت نتائج استطلاع رأي حول نسبة تأييد تحالف “الجمهور” الحاكم الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في الشارع التركي تشير إلى تراجع في شعبية التحالف.

الاستطلاع أجراه مركز إسطنبول للأبحاث الاقتصادية، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة 1500 مواطن.

أظهرت النتائج أن 35% من المشاركين سيصوتون لحزب العدالة والتنمية و7.7% سيصوتون لحزب الحركة القومية، بينما أوضح 17.4% أنهم سيصوتون لحزب الشعب الجمهوري، و13.7% لحزب الخير، و9.9% لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي.

وكان نسبة تأييد تحالف الجمهور في أشهر الربيع من هذا العام عند مستوى 47-48%، الأمر الذي يكشف حدوث تراجع كبير في شعبية التحالف الحاكم.

كما أشار الاستطلاع إلى أن نسبة الذين يرون أن أردوغان هو الأفضل في إدارة الاقتصاد تراجعت إلى 33% فقط، بعد أن كانت 40% خلال شهر مايو/ أيار الماضي؛ ولوحظ ارتفاع نسبة المصوتين لميرال أكشنار من 4.6% إلى 8.6% وعلي باباجان باباجان من 2.3% إلى 8.9%.

ومؤخرًا وجه كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، وزعيم المعارضة في تركيا، دعوة إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. وقال خلال مشاركته في أحد برامج تلفزيون كي آر تي مخاطبا زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم “خلاص هذا البلد هو الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن. لمن أقول هذا؟ أقول للسيد بهجلي. إذا كنت تحب هذا البلد تعال صباح الغد وقل -لأردوغان- أخي “كفى كفى”.

أضاف زعيم حزب الشعب الجمهوري “نحن على ثقة تامة بأن تعزيز الديمقراطية في تركيا سيكون الخيار الأول… سنقضي على نظام استبدادي في السلطة من خلال الوسائل الديمقراطية”.

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