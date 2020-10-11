أنقرة (زمان التركية) – قالت رئيسة حزب الخير القومي، ميرال أكشنار، تعليقا على إعلان روسيا توصل أرمينيا وأذربيجان لاتفاق على وقف إطلاق النار في إقليم قرة باغ، إن تركيا يجب أن تكون حاضرة في أي مفاوضات تجمع الطرفان.

أكشنار أكدت أن موقف النظام التركي المؤيد لأذربيجان في وجه أرمينيا صحيح، قائلة: “كما تعلمون، أذربيجان بالنسبة لتركيا أمة واحدة ودولتان… نحن نرى أن موقف نظام تركيا تجاه تجاوزات أرمينيا صحيح، وندعمه”.

وأعلن وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أمس السبت بعد مباحثات في موسكو بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان عن الوصل إلى هدنة إنسانية تقضي بوقف إطلاق نار في قرة باغ لأجلاء القتلي وعلاج الجرحى.

وأوضحت أكشنار أنها أكدت في تصريحاتها الأسبوع الماضي على ضرورة مشاركة تركيا بالاجتماعات التي أدت إلى لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تدخل تركيا مع روسيا وعدد من الدول المعنية بالأزمة من أجل حلها.

ومن المعروف عن ميرال أكشنار انتقادها الحاد لأداء الرئيس رجب أردوغان في السياسة الداخلية والأداء الاقتصادي.

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