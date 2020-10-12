القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين وزير خارجية العراق فؤاد حسين، والوفد المُرافق له، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، وتم التأكيد على مساندة الجامعة للعراق في مواجهة الاعتداءات التركية على أراضيه.

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وقال بيان صادر عن الأمانة العامة أن جلسة المباحثات تناولت مُجمل التطورات على الساحتين العربية والعراقية، وأكد أبو الغيط خلال اللقاء على التقدير الكبير الذي يحمله للدور الذي يقوم به العراق على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجامعة، مُثمناً مواقف بغداد حيال عددٍ من القضايا العربية المهمة المطروحة على الساحة.

وأوضح البيان أن أبو الغيط شدد على أن الجامعة تقف إلى جوار الحكومة العراقية في كفاحها الجاد من أجل تعزيز سيادة العراق وصيانة وحدته وتكامل ترابه الوطني، والحفاظ على حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع الإقليمية المختلفة وبالذات ما يشكل منها تهديداً للعراق او دول عربية أخري، حيث عبر الوزير العراقي من جانبه عن تقديره لمواقف الجامعة المساندة للعراق عموماً وفي مواجهة الاعتداءات التركية علي وجه الخصوص.

ومنذ منتصف يونيو الماضي تشن تركيا عمليات عسكرية برية وجوية في شمال العراق، تقول إنها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

أبو الغيط شدد خلال اللقاء كذلك على أن الجامعة تُعبر عن مواقف جماعية عربية رافضة لكافة هذه التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية، بكافة صورها وأياً كان مصدرها، وأياً كانت القوى الإقليمية التي تُمارسها.

وأشار بيان الأمانة إلى أن الأمين العام استعرض مع الوزير العراقي مجمل التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الحالية، حيث اتفق الجانبان على أن العمق العربي لبغداد يظل دعماً وسنداً، وأكد أبو الغيط أنه يتمنى أن تواصل الحكومة الحالية جهدها المشهود في ضبط الأوضاع، واستعادة الاستقرار وتهيئة البلاد لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأوضح أن أبو الغيط اصطحب الوزير العراقي في جولة للاطلاع على أعمال البناء في الملحق الجديد لمقر الأمانة العامة والذي يتواصل العمل من أجل اتمامه بمنحة من الحكومة العراقية. وقد أكد الأمين العام للجامعة أن العراق كان دائماً سبّاقاً في دعم العمل العربي والجامعة، مُعرباً عن شكره وتقديره لما قامت به الحكومات العراقية المتعاقبة في هذا الصدد.

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