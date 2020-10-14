نيويورك (زمان التركية) – عدل صندوق النقد الدولي من تقييمه لوضع الاقتصاد التركي لعام 2020، وزاد من توقعاته بشأن نسبة انكماش الاقتصاد.

صندوق النقد الدولي نشر تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بشأن رؤيته للأوضاع الاقتصادية حول العالم، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التركي سيسجل انكماشًا بنحو 5%.

وكان تقييم الصندوق في شهر يونيو/ حزيران الماضي، يشير إلى تسجيل انكماش بنسبة 4.4%.

الصندوق أبقى على توقعه بأن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 5% خلال عام 2021.

كما توقع الصندوق في تقريره ارتفاع الأسعار في تركيا خلال عام 2020 وعام 2021 بنحو 11.9%، أما معدلات التضخم في العامين نفسهما فقد توقع وصولها إلى 12%، وتوقع الصندوق أن تسجل البطالة بنهاية العام 14.6٪.

ومؤخرا قالت هيئة الإحصاء التي تشكك المعارضة في بياناتها إن معدل التضخم السنوي 11.75% وإن معدل البطالة 13.4 في المئة.

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