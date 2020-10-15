أنقرة (زمان التركية) – استنكرت نقابات مهنية طبية إجراء فحوصات كورونا لمساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان، مرتين يوميا في الوقت الذي لا يخضع فيه الأطباء في الصفوف الأولى للفحوصات.

وحملت الجمعية الطبية القصر الرئاسي والمتحدث باسمه، إبراهيم كالين، مسؤولية الوفيات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطباء، في ظل عدم توفير الاهتمام اللازم بحياتهم.

وكان قالن قال في تصريحات تلفزيونية إن الفريق الرئاسي يخضعون يوميا لفحوصات كورونا قبل وبعد انتهاء دوامهم.

وفي حديثها مع صحيفة جمهوريت أفادت رئيس نقابة المهن الطبية، زكية باجاكسيز، أنهم يرغبون في إخضاع الطواقم الطبية للفحوصات بشكل دوري قائلة: “بالإمكان إجراء فحص دوري كل ثلاثة أيام وإن لم يكن هذا الأمر غير ممكن تحقيقه فلابد من إجراء فحوصات أسبوعية للطواقم الطبية، لكن عندما نطالب السلطات بهذا تخبرنا أن الأمر مستحيل ثم نرى أنهم يحظون بالفحوصات لأنفسهم. يواصلون شتى صور الرفاهية، ولا توجد سياسات فحوصات عادلة. هذا وضع يكشف إعطاء السلطة الأولوية لنفسها ومصالحها دائما”.

من جانبها صرحت رئيس نقابة العاملين بالخدمات الطبية والاجتماعية، جونول أردان، أن 110 طبيبا لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا المستجد وأصيب 40 ألف آخرين على الأقل.

أضافت محملة القصر المسئولية: “هذه الوفيات مسؤولية السلطة التي تخضع للفحوصات يوميا ولا تجري فحوصات للطواقم الطبية”.

–