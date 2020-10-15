‏أنقرة (زمان التركية) – قدم عضو هيئة المحكمة الدستورية في تركيا أنجين يلدريم الاعتذار للرأي العام، بسبب تغريدة على حسابه بموقع تويتر أثارت جدلا عارما وعلق عليها الرئيس رجب أردوغان.

أنجين يلدريم كان قد نشر على حسابه صورة ليلية لمبنى المحكمة الدستورية، مع تعليق “الأنوار مضاءة”، الخطوة التي أعادت للأذهان المقولة الشهيرة “مصابيح قيادة الأركان العامة لم تنطفئ حتى الصباح” التي كانت تستخدم قديمًا للدلالة على أن الجيش يستعد للانقلاب على الحكومة.

وجاءت تلك التغريدة عقب قرار محكمة الجنايات برفض تطبيق قرار المحكمة الدستورية الصادر لصالح السياسي المعارض أنيس بربر أوغلو المتهم بتسريب تسجيلات تظهر شاحنات المخابرات تحمل السلاح إلى سوريا، بإلغاء الحكم الصادر ضده بسبب انتهاك حقوقه وعدم اتباع الأصول القانونية في محاكمته.

وجاء الرد على عضو المحكمة الدستورية سريعا من قبل وزارة الداخلية حيث نشرت صورة يظهر فيها مبنى الوزارة أيضا مضاء مع التعليق على الصورة بالقول: ”مصابيحنا لا تنطفئ أبدًا”.

يلدريم أعرب عن أسفه لاستخدام تعبيرات تتجاوز قصده في التغريدة التي نشرها أول أمس، مؤكدًا أنه لم يكن قصد التلميح إلى شيء غير قانوني أو غير ديمقراطي.

وأشار إلى أنه التقط صورة مبنى المحكمة الدستورية خلال سيره في حديقة المحكمة، ثم نشرها دون أي غرض من ذلك، مقدمًا اعتذاره عن التغريدة بعدما أثارت موجة كبيرة من الجدل في الشارع التركي.

وخلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية مساء الأربعاء قال أردوغان عقب خطابه ردا على أسئلة الصحفيين حول تغريدة إنجين، “ليس من الصواب تجاهل هذه التغريدة”.

قال أردوغان، عن التغريدة: “مشاركة مؤسفة، أتمنى لو لم يفعلها. إنه أشبه بإعلان عن رغبة في المشاركة بالسياسة” أضاف “إذا كان سيشتغل بالسياسة، فعليه الاستقالة من منصبه، ودخول السياسة. هل يكفي الاعتذار؟”.

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