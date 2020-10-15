‏باريس (زمان التركية) – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حظر التجوال في عدد من المدن الرئيسية من بينها العاصمة باريس، اعتبارًا من بعد يوم السبت القادم، في محاولة من الحكومة للسيطرة على الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

حسب القرار المعلن من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، فمن المقرر أن يبدأ حظر التجوال من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، في كل من مرسيليا وغرينوبل، ومونبليه، وتولوز، وسانت إتيان، وليل ولين.

وأوضح ماكرون أن عقوبة قرار حظر التجوال ستبدأ من 135 يورو للمخالفة الأولى، و1500 يورو في حالة تكرار المخالفة.

قرار إعلان حظر التجوال جاء بالتزامن مع استئناف حالة الطوارئ الصحية على مستوى البلاد، اعتبارًا من غدًا الجمعة، نتيجة الارتفاع الكبير الذي تشهده فرنسا في حالات الإصابة بالفيروس.