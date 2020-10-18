أثينا (زمان التركية) – بدأت اليونان بناء سور فولاذي على الشريط الحدودي الرابط بينها وبين تركيا على نهر مريج الذي يشهد أكبر موجات الهجرة غير الشرعية بين البلدين.

وشارك رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتشوتاكيس، في حفل وضع أساسات السور الجديد على الحدود مع تركيا.

وتأتي تلك الخطوة بعد الخطوة السابقة التي أقدمت عليها اليونان بوضع أجهزة موجات صوتية على الشريط الحدودي لرصد المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في العبور.

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس قال يوم السبت خلال زيارة إلى منطقة إيفروس، إنه من المتوقع الانتهاء من بناء السياج الحديدى بحلول أبريل من العام المقبل.

قال ميتسوتاكيس: “كان بناء سياج إيفروس أقل ما يمكننا القيام به لتأمين الحدود وجعل سكان إيفروس يشعرون بمزيد من الأمان”. وفق عين تركيا.

كما كشفت الصحافة اليونانية أن السُور الفولازي سيكون مقسما إلى ثلاثة قطاعات الأول بطول 9 كيلو مترات، والثاني بطول 15 كيلو مترًا، والثالث بطول 2.5 كيلو مترًا.

وتأتي الخطوة لمنع موجات الهجرة الجماعية غير الشرعية، بعد ما شهدته المنطقة الحدودية في الربع الأول من العام الماضي، حينما أصدر الرئيس التركي أردوغان أواخر فبراير الماضي تعليمات بفتح الحدود أمام اللاجئين.

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