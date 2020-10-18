بروكسل (زمان التركية) – أصدرت الحكومة البلجيكية قرارًا بحظر التجوال في البلاد مرة أخرى، بعد تسجيل ارتفاع ساحق في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأسبوعين الأخيرين.

رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أعلن السبت، أن حظر التجوال سيتم تطبيقه في عموم البلاد اعتبارًا من غد الاثنين، ليبدأ من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

وأوضح دي كرو أن أعداد المصابين تشهد ارتفاعًا كبيرًا وسريعًا يوما بعد يوم بين المصابين من الدرجة الرابعة، قائلًا: “إن أطبائنا ومستشفياتنا تحت ضغط كبير. نحن نحارب في ظروف غير متكافئة”.

وحذر دي كرو من أن أعداد المصابين اقتربت للغاية من الأعداد التي كانت عليها في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، قائلًا: “جميعنا لدينا من نعرفهم ووضعوا في الحجر الصحي، ومن حالتهم خطرة. لن نرى أخبارا جيدة في الأعداد خلال الأيام المقبلة”.

وسجلت بلجيكا امس أكثر من 10 آلاف إصابة، بعد أن كانت الإصابات نهاية الشهر الماضي أقل من 180‪0 إصابة.

–