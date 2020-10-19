إسطنبول (زمان التركية) – تراجعت أعداد السعوديين المقبلين على شراء الوحدات السكنية والعقارات في تركيا، تزامنا مع تراجع في العلاقات الاقتصادية والتجارية وصل إلى حد مقاطعة المنتجات التركية، وسط توتر متصاعد للعلاقات.

رجال الأعمال الأتراك كانوا قد اشتكوا من وجود حظر غير معلن رسميا على دخول المنتجات التركية إلى السعودية مع تضيقات تشهدها الصادرات التركية في المعابر الحدودية.

التقارير التركية كشفت تراجع أعداد المواطنين السعوديين المشترين للعقارات في تركيا بنحو 75%، متأثرة بأزمة وباء كورونا وقرار المقاطعة السعودية.

ففي شهر سبتمبر/ أيلول 2019 كان عدد المواطنين السعوديين المشترين لعقارات في تركيا 214 مواطنًا، بينما تراجع العدد في الشهر نفسه من العام الجاري إلى 52 مواطنًا فقط.

وزعمت وسائل الإعلام التركية أن الجهات الأمنية السعودية، تضغط على المواطنين السعوديين أصحاب العقارات والوحدات السكنية في تركيا لبيعها، بتعليمات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على حد زعمها، بينما لم ترد معلومات مشابهة في أي وسائل إعلام سعودية أو عربية بشكل عام.

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