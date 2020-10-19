أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، إن حكومة حزب العدالة والتنمية أفقرت الشعب التركي ثم تمن عليه بالدعم الذي تقدمه له.

باباجان انتقد حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة، وقال خلال المؤتمر الأول العادي لحزبه في ولاية قره بوك باباجان أن “حفنة صغيرة” من الأشخاص يستنزفون موارد الشعب.

باباجان أكد أن الاقتصاد التركي يشهد أسوأ فتراته خلال السنوات العشرين الأخيرة وأن القائمين على الحكم أضفوا صفة القومية على ممارساتهم، رغم أنه لا توجد علاقة بينهم.

وأضاف باباجان أن الحكومة تقوم بتهميش الآخرين كليا لجعل قاعدتها الانتخابية أكثر تمسكا بها وتبعية لها، قائلا: “يقومون بتقسيم الأشخاص وفقا للدين واللغة والجنس، ونحن نرفض هذا المفهوم. تتراجع قيمة النقود في جيوبنا يوميا، وتأتي تركيا في المرتبة الثالثة من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر تدهورا في توزيع الدخل. وبالنظر إلى معايير الفقر الخاصة بالاتحاد الأوروبي فإن تركيا تضم 17 مليون فقير وهو ما يعادل خمس التعداد السكاني لتركيا”.

وأشار باباجان إلى استمرار تزايد فجوة الدخل بمرور الوقت ودفع الفئة الأكثر فقرا ثمن الإدارة السيئة والتضخم.

وتطرق باباجان إلى أزمة ضحايا مراسيم حالة الطوارئ، قائلا: “جميع من لم يصدر بحقهم أحكام نهائية صادرة عن جهات قضائية مستقلة ومحايدة هم أبرياء. لا بد من حل مشكلات هؤلاء الأشخاص وإعادة إلحاق هؤلاء الأشخاص بالمجتمع وإعادة كرامتهم وحقوقهم الشخصية المسلوبة”.

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