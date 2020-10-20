إسطنبول (زمان التركية) – ذكرت وسائل إعلام تركية أن كبرى سلاسل المتاجر في المملكة العربية السعودية بدأت المشاركة في حملة مقاطعة المنتجات والبضائع التركية، محذرة من سرعة انتشار المقاطعة في الأوساط التجارية السعودية.

جريدة “سوزجو” التركية أوضحت أن سلاسل متاجر “Tamimi” و”Danube” و”Panda” و”Othaim” بدأت مقاطعة البضائع التركية بعد نفاد مخزوناتها منها، وأعلنت عدم عرض البضائع التركية داخل أفرعها مرة أخرى.

وقالت أسواق العثيم في بيان على حساب الشركة على تويتر: “قادتنا وحكومتنا وأمننا هم خط أحمر لا يقبل المساس”.

وكانت متاجر وسلاسل متاجر سعودية قد علقت لافتات على المنتجات والبضائع التركية، مدون عليها: “لا تلمس البضائع التركية”.

يذكر أن المقاطعة السعودية للمنتجات التركية غير رسمية دعا إليها عجلان العجلان، رئيس الغرف التجارية في السعودية، وهي “مجموعة غير حكومية من مسؤولي أعمال القطاع الخاص”، وقد قالت الجهات الرسمية في المملكة إن السعودية لم تضع أي قيود على البضائع التركية، إلا أن رجل أعمال سعودي، رفض الكشف عن اسمه، قال لوكالة رويترز “إن مسؤولي الجمارك السعوديين أبلغوه بشكل غير رسمي بعدم استيراد بضائع من تركيا”.

لكن وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قالت: “المحللون مقتنعون بأن تعليقات وتصريحات عجلان لا يمكن الإدلاء بها دون مباركة من القيادة السعودية، على حد تعبيرها.

جدير بالذكر أن حرب التصريحات بين الرياض وأنقرة بدأت تتصاعد خاصة بعدما هاجم أردوغان على دول الخليج في الأول من تشرين الأول / أكتوبر قائلاً: “لا ينبغي أن ننسى أن الدول المعنية لم تكن موجودة أمس، وربما لن تكون موجودة غدًا”، على حد قوله.