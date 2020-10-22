أنقرة (زمان التركية) – أكد اقتصاديون أن المعدل الحقيقي للتضخم في تركيا لا يقل عن 4 أضعاف الأرقام الرسمية المعلنة، أي عند 3.61%.

ووفق هيئة الإحصاء الحكومية التركية بلغ معدل التضخم خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ 0.97%، وسط تشكيكات من المعارضة.

مجموعة دراسات التضخم (ENAG) التي تضم عددا كبيرا من الأكاديميين أعلنوا أن معدل التضخم في تركيا خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ 3.61% بناءً على أسعار المستهلك.

الخبير الاقتصادي البروفيسور فايسال أولوصوي الذي يترأس المجموعة أوضح أن حسابات التضخم الخاصة بهم تعتمد على أسعار البيع الحقيقية سواء البيع عبر الإنترنت أو من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن هيئة الإحصاء التركية لم تضع في حساباتها الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية والقطاع الصحي وكذلك المشروبات الكحولية.

وأفاد البنك المركزي التركي أن معدلات التضخم المرتفعة في تركيا نابعة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التي فقدت 25 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.

ويتهم معارضون حكومة الرئيس رحب أردوغان بعدم الشفافية وإخفاء المعلومات الحقيقية حول بيانات الاقتصاد المتراجع عن الشعب.

وكشفت نتائج استطلاع رأي حول مدى رضا الأتراك عن أداء الحكومة أن، أن أكثر من خمسين بالمئة غير راضين.

وخلال الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أوراسيا للدراسات، تم سؤال المشاركين عن الطريقة التي تُدار بها تركيا، حيث أوضح 48.7 في المئة أن تركيا تُدار بشكل سيء، بينما ذكر 30.2 في المئة من المشاركين أن تركيا تُدار بشكل جيد.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية أشار 60.1 في المئة من المشاركين إلى فشل السياسات الاقتصادية الحالية لتركيا، في حين أعرب 20.7 في المئة من المشاركين عن نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا.

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