أنقرة (زمان التركية) – سلط الصحفي التركي نجاتي دوغرو، الضوء على التزام المنظومة القضائية في تركيا الصمت تجاه الفساد، مفيدا أن الصحفيين الأتراك نشروا 5 آلاف و703 خبرا موقثًا عن الفساد خلال الشهر الأخير، استنادا إلى تقارير رسمية.

وذكر دوغرو في مقال بصحيفة سوزجو، أن الصحفيين الغير موالين للسلطة االساعين لكشف الحقائق المخفية قاموا بنشر 5 آلاف و703 خبرا خلال الثلاثين يوما الأخيرة حول الفساد والرشوة والمحسوبية والاختلاس استنادا إلى تقارير ديوان المحاسبة.

قال: “تقارير ديوان المحاسبة رصدت 5 آلاف و703 واقعة فساد بالوثائق والأسماء والمؤسسات المتورطة.. اللصوص لم يلقوا العقاب الذي يستحقونه وأصبح ذلك فعلا مشروعا”.

وأضاف دوغرو أن ديوان المحاسبة رصد أعمال الفساد وأعد تقارير بشأنها وعرضها على البرلمان غير أن السلطة الحاكمة تجاهلتها ولم تتخذ المنظومة القضائية أية إجراءات بحقها.

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