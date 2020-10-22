أنقرة (زمان التركية) – تراجع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بنحو 0.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 81.9 بعدما كان يبلغ 82 خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم.

وتتراوح قيمة مؤشر ثقة المستهلك، الذي يتم حسابه بناء على نتائج استطلاع للرأي، بين صفر و200 نقطة. وفي حال تجاوز المؤشر لحاجز المئة نقطة فهذا يعكس وضعا إيجابيا في ثقة المستهلك وفي حال تراجعه دون المئة نقطة فهذا يعكس وضعا سلبيا.

وعكست بيانات مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسميا، الذي يتم حسابه بناء على نتائج استطلاع للرأي تجريه هيئة الإحصاء بالتعاون مع البنك المركزي، تراجعا في مؤشر الوضع المادي للأسرة ومؤشر التوقعات المستقبلية.

تراجع الوضع المادي للأسرة

خلال الشهر الجاري تراجع مؤشر الوضع المادي للأسرة بنحو 3.3 في المئة ليسجل 69.4 بعدما كان يبلغ 71.8 خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب الأشهر الإثني عشر الماضية.

وبالنظر إلى الأشهر الإثني عشر القادمة فإن توقعات الوضع المادي للأسرة ارتفعت بنحو 0.6 في المئة لتسجل 79.5 بعدما كانت تقدر ب79.1 خلال الشهر الماضي.

بالنظر إلى الإثني عشر شهرا القادمة فإن مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي تراجع بنحو 2.3 في المئة ليسجل 81.4 بعدما كان يبلغ 83.3 خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبالنظر إلى الإثني عشر شهر السابقة فإن مؤشر الانفاق على السلع المعمرة ارتفع بنحو 3.9 في المئة ليسجل 97.4 بعدما كان يبلغ 93.8 خلال الشهر الماضي.

ويتم قياس الوضع الحالي للاقتصاد العام والوضع المادي للمستهلكين وتوقعات المرحلة القادمة وتوجهات الإنفاق والادخار من خلال استطلاع توجهات المستهلك.

ويعكس ارتفاع مؤشر توقعات استخدام الدين لتمويل الاستهلاك وضعا إيجابيا، بينما يعكس تراجعه وضعا سلبيا.

هذا ويعكس الارتفاع في مؤشرات التوقعات الخاصة بتغيير أسعار المستهلك توقعات بانخفاض أسعار المستهلك، بينما يعكس تراجع مؤشرات التوقعات الخاصة بتغيير أسعار المستهلك توقعات بارتفاع أسعار المستهلك.

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