واشنطن (زمان التركية) – تعرض رجل الأعمال الأمريكي وارن بافت، لغرامة ضخمة بسبب تورط إحدى شركاته في تركيا بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وفرضت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة بوزارة المالية الأمريكية غرامة مالية بأكثر من 4 ملايين دولار أمريكي، على شركة “Iscar” التابعة لمجموعة شركات “Berkshire Hathaway holding” القابضة المملوكة لرجل الأعمال وارن بافت أشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك.

وقالت إدارة مراقبة الأصول إن الغرامة المالية بسبب تنفيذه شركة وارن بافت 144 عملية نقل لآلات حادة ومنتجات أخرى ذات صلة بقيمة 383 ألفًا و443 دولار أمريكي إلى إيران.

وكشفت الإدارة في تقريرها أن شركة “Iscar” الموجودة في تركيا أخفت عن الشركة الأم “Berkshire” المبيعات التي تتم إلى إيران، بالرغم من التحذيرات من أن هذه المعاملات ستؤدي إلى خرق العقوبات المفروضة على إيران.

وفي مايو/ أيار 2016 تقدمت الشركة طواعية ببلاغ أمام الجهات المختصة، وفصلت العاملين الذين تسببوا في هذه المعاملات.

يذكر أن رجل الأعمال التركي ذو الأصول الإيرانية رضا ضراب الموصوف بإمبراطور الذهب اعترف أثناء محاكمته في الولايات المتحدة أنه احتال على المنظومة البنكية الأمريكية مع شركائه الأتراك، بعلم رئيس وزراء تركيا آنذاك رجب أردوغان وعدد من المسئولين، ونفذ أعمالا تخرق العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة على إيران، ودفع وشركائه إلى وزراء بحكومة أردوغان مئات الآلاف من الدولارات لتسيير أعمالهم وشؤونهم في تركيا.

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