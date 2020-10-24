واشنطن (زمان التركية) – أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتينبيرج، أن كلًا من تركيا واليونان ألغتا المناورات البحرية التي كان من المقرر أن تعقد في شرق المتوسط الأسبوع المقبل.

تصريحات ستولتينبيرج جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث قال: “اليونان وتركيا اتخذتا قرارًا بإلغاء المناورات العسكرية التي كانت من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل، والذي سيوافق احتفال كل منهما بأعياد وطنية. أرى أن القرارين جيدان”.

ويواصل ملف شرق المتوسط في إحداث توتر كبير في المنطقة، بسبب الخلافات بين كل من تركيا واليونان، وسط إصرار تركي على التنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من الجزر اليونانية.

الأيام الأخيرة شهدت تجدد للتوترات بين البلدين بصورة غير مسبوقة، حيث كان الطرفان أعلنا عن مناورات بحرية بالذخيرة الحية في المنطقة المتنازع عليها، خلال الأسبوع المقبل.

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