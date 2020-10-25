الرياض (زمان التركية) – تواصل حملة مقاطعة المنتجات التركية في السعودية تحقيق أهدافها تزامنا مع قرار وقف دخول المنتجات التركية إلى أراضي المملكة منذ مطلع الشهر الجاري.

مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لأرفف أحد المتاجر في العاصمة السعودية الرياض، وقد أزالت صورة العلم التركي، ووضعت بدلًا منه أعلام اليونان ومصر والمغرب، وكتبت على المنتجات: “جديد” للفت الانتباه.

وتهدف الحملة إلى إفراغ السوق السعودي من المنتجات التركية، والإضرار بالاقتصاد التركي، بسبب الخلافات السياسية بين البلدين.

اللافت أنه بالرغم من استمرار مقاطعة المنتجات التركية ومنع دخول البضائع التركية إلى المملكة منذ بداية الشهر، ومشاركة قطاع واسع من المواطنين في حملة المقاطعة، إلا أن الحكومة التركية لم تتدخل ولم تعلق على الأزمة حتى الآن.

عجلان العجلان رئيس غرفة التجارة السعودية، وهي مؤسسة غير حكومية، زعم بعد انطلاق حملة المقاطعة من خلال تغريدة على تويتر، أن المقاطعة ستكلف تركيا خسائ مقدارها 20 مليار دولار أمريكي.

وأضاف العجلان أعتقد أن توقف مليون ونصف سائح عن زيارة تركيا سيكلفها الكثير، إضافة إلى مقاطعة آلاف المستثمرين في جميع القطاعات، سواء كان في الاستيراد أو السياحة أو الاستثمار، واجب على كل قطاع إيقاف التعامل مع دولة تستهدف حكومتنا وشعبنا، على حد تعبيره.



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