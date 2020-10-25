أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن ووزير الخزانة والمالية في تركيا بيرات ألبيراق، عن فتح باب التعيين لعدد كبير من الموظفين الجدد في الوزارة والمؤسسات الأخرى بعدد يزيد عن 5 آلاف وظيفة.

بيرات ألبيراق صهر رئيس الجمهورية، نشر على تويتر، جدولًا بالأعداد التي سيتم تعيينها، خلال الفترة المقبلة، قائلًا: “سنقوم بنعيين ألفين موظفًا في الوزارة، و3 آلاف آخرين داخل المؤسسات من خلال اختبار خاص”.

وحسب البيانات التي نشرها ألبيراق، فسيتم تعيين 500 مساعد مفتش خزانة ومالي، و1000 نائب خبير دخل، و175 نائب مفتش ضرائب، و300 نائب خبير سجلات، و10 متدربين في فخص الخزانة، بينما سيتم تعيين 1500 آخرين خبراء سجلات داخل المؤسسة، و1500 آخرين خبراء دخل.

وهناك أكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل في تركيا، ويحظي المقربون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بفرص التوظيف في الحكومة في يحرم منها المنتمون إلى المعارضة.

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