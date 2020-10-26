أنقرة (زمان التركية) – علق الريس التركي رجب أردوغان على دعوة مسئولين في الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب امتلاكها منظومة الصواريخ الروسية S 400.

وخلال اجتماع شعبة حزب العدالة والتنمية بولاية ملاطيا، قال أردوغان الأحد “الآن بلغ مسامعي أن عددا من المسؤولين الأمريكان تواصلوا مع الرئيس الأذربيجاني وهددوا بفرض عقوبات. لتفرض الولايات المتحدة عقوباتها، فهم لا يعون على من يتعالون”.

وأوضح أردوغان أن بلاده قامت بشراء منظومة F 35. من الولايات المتحدة وسددت قيمتها غير أن الأخيرة لم تقم بتسليمهم إياها قائلا: “بل وقامت بتهديدنا. لستم تخاطبون دولا قبلية بل الجمهورية التركية”.

وواصل أردوغان كلمته على النحو التالي:

” أصبحت الطائرات المسيرة التركية نموذجا يحتذى به في العالم، غير أن بعض الدول تريد عرقلتنا. الراغبون في إغراقنا كلما سنحت الفرصة يحيكون لنا المكائد الجديدة كلما عجزوا عن تحقيق مبتغاهم. ليفعلوا ما يحلو لهم، فهم لن يتمكنوا من إيقاف هذه المسيرة وستفنى قوة الظالم. تركيا لن تتنازل عن أهداف التنمية في الوقت الذي تخوض فيه نضالها بما يتوافق مع حضارتها”.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كاي بيلي هوتشيسون قالت إن: “اختبار تركيا لمنظومة S-400 على أراضي الناتو، وضع متأزم للغاية بالنسبة لنا جميعًا”، مشيرة إلى أن تركيا خسرت الكثير من الأشياء من أجل الحصول على هذه المنظومة وأهما مقاتلات F 35.

وأكدت أن التطور المتمثل في تجريب تركيا منظومة S-400 الصاروخية الروسية لا يعتبر جيدا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بذلوا جهودًا كبيرة من أجل منع تركيا من هذه الخطوة منذ أن أعلنت عنها للمرة الأولى في عام 2017.

وخلال كلمته تطرق أردوغان إلى تصريحات نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأخيرة التي هاجم خلالها تركيا، قائلا: “من يعلنون الحرب على قيم شعبنا يتلقون الدعم أحيانا من الانقلابات وأحيانا أخرى من الأزمات الاقتصادية. الشخص القائم على إدارة فرنسا مثير للدهشة، فشغله الشاغل هو مهاجمة أردوغان. فانظر أولا إلى نفسك، لقد سبق وأن ذكرت خلال كلمتي في مدينة قيصري أنه يتوجب عليه الخضوع لفحص طبي لتفقده قواه العقلية”.

وكان سيناتور جمهوري وآخر ديمقراطي طالبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات على تركيا، ضمن قانون “خصوم أمريكا” بسبب حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400.

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