أنقرة (زمان التركية) – في أول رد فعل على إطلاق الرئيس رجب أردوغان دعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، دعا مسئول فرنسي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد تركيا خلال قمته التالية.

وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، قال في كلمته أمام نواب البرلمان الفرنسي إن فرنسا وأوروبا وحدة متحدة لا تتجزأ مؤكدا أنه سيتوجب على أوروبا خلال اجتماع المجلس الأوروبي القادم اتخاذ قرارات ستضمن تعزيز ميزان القوة مع تركيا لحماية قيمها ومصالحها بشكل أفضل دون تقديم أية معلومات عن ماهية تلك القرارات.

ومن المخطط عقد اجتماع المجلس الأوروبي القادم يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول بالعاصمة البلجيكية، بروكسل.

جدير بالذكر أن ريستر كان قد استنكر في تصريحاته لراديو RTL دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواطنيه لمقاطعة المنتجات الفرنسية وذكر أن أجندة فرنسا حاليا لا تتضمن حملة مقاطعة مماثلة للمنتجات التركية.

وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، في بيان مكتوب أمس الأول الدول العربية إلى إيقاف الدعوات المطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية.

ودعا الرئيس أردوغان الإثنين لمقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب الرسوم المسيئة للرسول، وهجوم الرئيس إيمانويل مماكون على الإسلام.

وانطلقت حملات مقاطعة للمنتجات الفرنسية في عدد من الدول من بينها تركيا وقطر والكويت والجزائر والسودان وفلسطين والسنغال والمغرب.