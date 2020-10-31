أنقرة (زمان التكية)ــ سجل الدولار الأمريكي رقما قياسيا في تركيا اليوم السبت حيث بلغ 8.35 ليرة، ووصل اليورو إلى مستوى 10 ليرات تركية.

تراجع الليرة التركية، جاء مدفوعًا بالمخاوف الخاصة بدخول البلاد في الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد، بالإضافة إلى التخوفات الخاصة بفرض عقوبات أمريكية وعقوبات من حلف الناتو على تركيا في حال تفعيلها لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية (S-400).

مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (BIST 100) سجل أعلى وأعنف تراجع أسبوعي منذ التراجع الذي شهده في مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي؛ حيث أغلقت التعاملات بتراجع 1.70%، ووصلت خسائر البنوك اليومية في البورصة نحو 2%.

وربط اقتصاديون بين الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعوته لمقاطعة البضائع الفرنسية وكذلك تصريحاته التي هاجم فيها الولايات المتحده وتأكيده الإصرار على امتلاك الصواريخ الروسية، وبين تراجع الليرة.

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