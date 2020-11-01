أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار التجزئة بنحو 2.45 في المئة وأسعار الجملة نحو 2.44 بالمئة في ولاية إسطنبول خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وعكس مؤشر المعيشة لأصحاب الأجور زيادة بنحو 12.40 في المئة على الصعيد السنوي في حين سجل مؤشر أسعار مستلزمات الجملة زيادة بنحو 14.45 في المئة.

وتشير بيانات غرفة إسطنبول التجارية إلى ارتفاع مؤشر المعيشة لأصحاب الأجور، الذي يعكس حركة أسعار التجزئة، بنحو 2.45 في المئة وارتفاع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس حركة أسعار الجملة، بنحو 2.44 في المئة بمدينة إسطنبول اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وخلال الشهر الماضي ارتفعت نفقات الملابس بنحو 5.31 في المئة ونفقات السلع الغذائية بنحو 3.66 في المئة ونفقات مستلزمات المنزل بنحو 3.19 في المئة والنفقات السكنية بنحو 0.63 في المئة والنفقات الأخرى بنحو 0.47 في المئة والنفقات الثقافية والتعليمية والترفيهية بنحو 0.44 في المئة ونفقات النقل والاتصالات بنحو 0.16 في المئة ونفقات الصحة والعناية الشخصية بنحو 0.04 في المئة.

وعلى صعيد أسعار الجملة ومقارنة بالشهر السابق فإن شهر أكتوبر/ تشرين الأول سجل زيادة بنحو 4.38 في المئة في المواد الخام وزيادة بنحو 3.80 في المئة في السلع الغذائية وزيادة بنحو 2.20 في المئة في الطاقة والمحروقات وزيادة بنحو 0.85 في المئة في المعادن وزيادة بنحو 0.85 في المئة في المواد الكيماوية وزيادة بنحو 0.33 في المئة في مستلزمات الإنشاء.

والشهر الماضي قالت هيئة الإحصاء التي تشكك المعارضة في بياناتها إن معدل التضخم السنوي 11.75% وان معدل البطالة 13.4 في المئة.