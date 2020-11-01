أنقرة (زمان التركية) – أثار تعليق أحد المحال التجارية بمدينة نيم الفرنسية لافتة كتب عليها “ممنوع دخول المحجبات” بمدخله حالة من الغضب والاستنكار.

وذكر موقع يورونيوز أن إدارة شركة Casino المالكة لسلسلة محلات Vival الشهيرة قامت بإدانة هذا التصرف المنافي لقيم الشركة وأجبرت إدارة المتجر على إزالة اللافتة.

وحطم غاضبون واجهات المحل الذي أغلق أبوابه يوم الجمعة بعد الحادثة التي وقعت يوم الخميس الماضي، بينما بدأت نيابة نيم تحقيقات حول الواقعة بتهم “العنصرية والحرمان الغير قانوني من الشراء”.

وكان مدير الفرع التابع لسلسلة المحلات الشهيرة قد قام بتعليق لافتة بمدخل المحل يوم الخميس الماضي ذكر خلالها أنه لن يتم السماح للسيدات المحجبات بدخول المحل اعتبارا من يوم الخميس.

وأثارت اللافتة، التي تم رفعها عقب هجمات نيس، حالة من الغضب والاستنكار على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلن العديد من الأشخاص أنهم سيتقدمون ببلاغات ضد المتجر وسينظمون وقفات احتجاجية أمامه.

من جانبه لم يجب مدير الفرع عن أسئلة الصحافة المحلية، بينما نشرت شركة Casino المالكة للسلسلة الشهيرة تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر وجهت خلالها إدانات عنيفة لهذه اللافتة مفيدة أنها سلكت شتى السبل لإزالة اللافتة وأن هذه الواقعة هي حادث فردي يتنافى مع قيم المؤسسة.

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